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Air Jordan Tanktop (Damen) - Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz

Recyclingmaterialien

Air Jordan

Damen-Tanktop

99,99 €
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Fasern

Probier doch mal etwas superweiches und völlig neues aus. Handwerkskunst und Jordan DNA treffen in diesem flauschigen, von Pullovern inspirierten Tanktop aufeinander – für elegante Streetwear, die du kinderleicht kombinieren kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz
  • Style: HQ9171-010

Air Jordan

99,99 €

Probier doch mal etwas superweiches und völlig neues aus. Handwerkskunst und Jordan DNA treffen in diesem flauschigen, von Pullovern inspirierten Tanktop aufeinander – für elegante Streetwear, die du kinderleicht kombinieren kannst.

Produktinformationen

  • 53 % Nylon / 34 % Viskose / 12 % Polyester / 1 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Schwarz
  • Style: HQ9171-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
    • Enge Passform: eng anliegend und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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