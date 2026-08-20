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Air Jordan Skyline Low LE Schuh (Herren) - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Herrenschuh

99,99 €
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown

Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Style: IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

99,99 €

Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunst-, Echt- und Wildleder sorgt für einen strapazierfähigen und strukturierten Schuh.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Style: IQ6425-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Air Jordan Skyline Low LE Schuh (Herren)

    Air Jordan Skyline Low LE

    99,99 €