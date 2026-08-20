Air Jordan Skyline Low LE Schuh (Herren)

Air Jordan Skyline Low LE
Herrenschuh
Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.
- Gezeigte Farbe: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
- Style: IQ6425-100
Air Jordan Skyline Low LE
Der Skyline Low ist ein Schuh mit flachem Profil, der vom klassischen Jordan-Stil inspiriert wurde. Er bringt die Basketball-Geschichte vom Court direkt in deinen Alltag. Er bietet die vertrauten Details, die du kennst und liebst: Das Branding an der Ferse, ein gestickter Swoosh, ein gekapseltes Air-Element im Fersenbereich und eine robuste Materialkombination, die zu jedem Outfit passt.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Kunst-, Echt- und Wildleder sorgt für einen strapazierfähigen und strukturierten Schuh.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
- Style: IQ6425-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan Skyline Low LE