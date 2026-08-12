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Hoch bewertet
Air Jordan Sixty Plus Low Schuh für ältere Kinder - University Blue/Obsidian/Weiß

Air Jordan Sixty Plus Low

Schuh (ältere Kinder)

30 % Rabatt
University Blue/Obsidian/Weiß
Sail/Schwarz/Reflect Silver/Fire Red
Weiß/Schwarz/Pure Platinum
Schwarz/Dark Smoke Grey
Weiß/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/Schwarz/University Red
Weiß/Tour Yellow/Schwarz
Schwarz/Weiß/Gym Red
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Der Sixty Plus ist wieder da: Diesmal als Low-Top-Version. Er kombiniert die fünf klassischen Jordans, die MJ während seiner fünf Spiele mit über 60 Punkten trug. Das Ergebnis ist ein Sneaker, der durch ikonische Details Größe vermittelt und das Erbe von GOAT feiert.


  • Gezeigte Farbe: University Blue/Obsidian/Weiß
  • Style: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

30 % Rabatt

Der Sixty Plus ist wieder da: Diesmal als Low-Top-Version. Er kombiniert die fünf klassischen Jordans, die MJ während seiner fünf Spiele mit über 60 Punkten trug. Das Ergebnis ist ein Sneaker, der durch ikonische Details Größe vermittelt und das Erbe von GOAT feiert.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Gummi in der Außensohle bietet optimale Traktion.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: University Blue/Obsidian/Weiß
  • Style: IO1866-400

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (20)

4.7 Sterne

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan Sixty Plus Low Schuh für ältere Kinder

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