Air Jordan Sixty Plus Low Schuh für ältere Kinder

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Der Sixty Plus ist wieder da: Diesmal als Low-Top-Version. Er kombiniert die fünf klassischen Jordans, die MJ während seiner fünf Spiele mit über 60 Punkten trug. Das Ergebnis ist ein Sneaker, der durch ikonische Details Größe vermittelt und das Erbe von GOAT feiert.
Air Jordan Sixty Plus Low
Der Sixty Plus ist wieder da: Diesmal als Low-Top-Version. Er kombiniert die fünf klassischen Jordans, die MJ während seiner fünf Spiele mit über 60 Punkten trug. Das Ergebnis ist ein Sneaker, der durch ikonische Details Größe vermittelt und das Erbe von GOAT feiert.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Air Jordan Sixty Plus Low