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Air Jordan MVP 92 Schuh (ältere Kinder) - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Schuh (ältere Kinder)

30 % Rabatt
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Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.


  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Style: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

30 % Rabatt

Wie toppt man den AJ7? Indem man ihn mit einer Low-Top-Silhouette neu erfindet. Wir haben mit dem mehrlagigen Obermaterial und der auffälligen Zwischensohle angefangen, die das Original zu einem sofortigen Klassiker machten. Dann haben wir Textilakzente und einen gepolsterten, niedrig geschnittenen Schuhkragen hinzugefügt, für einen frischen, modernen Look.

Vorteile

  • Echt- und Kunstleder verleihen dem Obermaterial Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht eine hervorragende Traktion.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Fersenschlaufe
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Style: IO3384-012

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

2.3 Sterne

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

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