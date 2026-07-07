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Air Jordan 40 Basketballschuh - Metallic Copper/Schwarz/Metallic Copper

Air Jordan 40

Basketballschuh

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Es gibt nur eine Möglichkeit, 40 Jahre Air Jordan zu feiern. Etwas tun, was noch nie zuvor getan wurde. Wir haben erstmals ein durchgehendes Zoom Strobel-Element auf dem durchgehenden ZoomX-Schaumstoff platziert – für Reaktionsfreudigkeit mit Dämpfung auf Marathonniveau. Die innenliegenden Riemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien für optimalen Halt. Und mit dem einzigartigen Fischgräten-Traktionsprofil lässt du die Abwehr leichter hinter dir. Dämpfung. Federung. Traktion. Es ist so einfach.


  • Gezeigte Farbe: Metallic Copper/Schwarz/Metallic Copper
  • Style: IM8206-800

Air Jordan 40

30 % Rabatt

Es gibt nur eine Möglichkeit, 40 Jahre Air Jordan zu feiern. Etwas tun, was noch nie zuvor getan wurde. Wir haben erstmals ein durchgehendes Zoom Strobel-Element auf dem durchgehenden ZoomX-Schaumstoff platziert – für Reaktionsfreudigkeit mit Dämpfung auf Marathonniveau. Die innenliegenden Riemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien für optimalen Halt. Und mit dem einzigartigen Fischgräten-Traktionsprofil lässt du die Abwehr leichter hinter dir. Dämpfung. Federung. Traktion. Es ist so einfach.

Explosive Dämpfung

Wir haben erstmals in der Geschichte des Jordan den ZoomX-Schaumstoff mit einem durchgehenden Air Zoom Strobel-Element kombiniert. Warum? Um dir die reaktionsfreudige Federung, die deine explosiven Bewegungen erfordern, mit Dämpfung auf Marathonniveau zu bieten.

Halt neu definiert

Sechs innenliegende Webriemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien im Obermaterial für sicheren Halt bei seitlichen Bewegungen.

Jede Menge Traktion

Das einzigartige 40-Grad-Fischgrätenprofil sorgt für präzisen Grip, mit dem du die Verteidigung hinter dir lässt.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Metallic Copper/Schwarz/Metallic Copper
  • Style: IM8206-800

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Edler Schuh

    Ansgar P.

    Sieht gut aus . Leider fehlt mir die Supinationsstütze.

  • Shoe

    JAMES428b6b200c1c441aa462423b70564a74

    Love the shoe. I did have to go up a full size.

  • Best silhouette in 25 years

    eizenga13

    Finals size up minimum AND- again best silhouette in 25 years.

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