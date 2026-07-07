Air Jordan 40 Basketballschuh

Air Jordan 40

139,99 € 199,99 € 30 % Rabatt

Es gibt nur eine Möglichkeit, 40 Jahre Air Jordan zu feiern. Etwas tun, was noch nie zuvor getan wurde. Wir haben erstmals ein durchgehendes Zoom Strobel-Element auf dem durchgehenden ZoomX-Schaumstoff platziert – für Reaktionsfreudigkeit mit Dämpfung auf Marathonniveau. Die innenliegenden Riemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien für optimalen Halt. Und mit dem einzigartigen Fischgräten-Traktionsprofil lässt du die Abwehr leichter hinter dir. Dämpfung. Federung. Traktion. Es ist so einfach.

Explosive Dämpfung

Wir haben erstmals in der Geschichte des Jordan den ZoomX-Schaumstoff mit einem durchgehenden Air Zoom Strobel-Element kombiniert. Warum? Um dir die reaktionsfreudige Federung, die deine explosiven Bewegungen erfordern, mit Dämpfung auf Marathonniveau zu bieten.

Halt neu definiert

Sechs innenliegende Webriemen sorgen in Kombination mit hochwertigen Materialien im Obermaterial für sicheren Halt bei seitlichen Bewegungen.

Jede Menge Traktion

Das einzigartige 40-Grad-Fischgrätenprofil sorgt für präzisen Grip, mit dem du die Verteidigung hinter dir lässt.