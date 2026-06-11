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Air Jordan 3 Retro Schuh (ältere Kinder) - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Schuh (ältere Kinder)

149,99 €
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Der AJ3 ist ein Eckpfeiler des Vermächtnisses von Jordan und war der erste von MJs Schuhen mit dem ikonischen Elefanten-Print. Bring den klassischen Stil in deine Sneaker-Rotation, aufgefrischt mit neuen Farben für einen modernen Touch.


  • Gezeigte Farbe: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Style: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

Der AJ3 ist ein Eckpfeiler des Vermächtnisses von Jordan und war der erste von MJs Schuhen mit dem ikonischen Elefanten-Print. Bring den klassischen Stil in deine Sneaker-Rotation, aufgefrischt mit neuen Farben für einen modernen Touch.

Vorteile

  • Der bequeme Schuhkragen sorgt für eine weiche Passform im Knöchelbereich.
  • Die flexible Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für viel Halt.
  • Die Vollgummi-Außensohle gewährleistet Traktion an den entscheidenden Stellen.
  • Der Elephant-Print ziert hochwertiges Leder.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Style: II0599-600

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (4)

5 Sterne

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Air Jordan 3 Retro Schuh (ältere Kinder)

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