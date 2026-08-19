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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren) - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Schuh (Herren)

149,99 €
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Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Style: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Der Air Jordan 1 Mid präsentiert umfassenden Court-Style und hochwertigen Tragekomfort für einen legendären Look. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.

Vorteile

  • Obermaterial aus hochwertigem Leder und Textil für Strapazierfähigkeit, Tragekomfort und Halt.
  • Das Air-Sole-Element in der Ferse bietet eine ausgezeichnete Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Style: IO2050-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Air Jordan 1 Mid SE

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