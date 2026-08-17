Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Diese Mid Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben, die geschmeidigen Materialien und die reflektierenden Akzente verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Mid Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben, die geschmeidigen Materialien und die reflektierenden Akzente verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Me encantan
Jesús
Buenos materiales, me ha sorprendido la piel, muy buena. Este diseño es espectacular.
Air Jordan 1 Mid SE