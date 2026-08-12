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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren) - Schwarz/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Herrenschuh

30 % Rabatt
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Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Style: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

30 % Rabatt

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echtleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Style: II3789-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Herren)

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