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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen) - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Damenschuh

30 % Rabatt

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Klassische Silhouette, gemütliche Details. Dieser AJ1 behält den legendären Look, den du liebst, mit weichen Stricktextilien und einem süßen, gehäkelten Charme in verspielten Pastelltönen.


  • Gezeigte Farbe: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Style: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

30 % Rabatt

Klassische Silhouette, gemütliche Details. Dieser AJ1 behält den legendären Look, den du liebst, mit weichen Stricktextilien und einem süßen, gehäkelten Charme in verspielten Pastelltönen.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Mittelhoch geschnittener Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Style: II0570-302

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Brutal

    Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4

    Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales

Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen)

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