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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen) - Weiß/Desert Berry

Air Jordan 1 Mid SE

Damenschuh

149,99 €

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Desert Berry
  • Style: IO0669-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Desert Berry
  • Style: IO0669-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen)

    Air Jordan 1 Mid SE

    149,99 €