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Air Jordan 1 Mid
Schuh (Herren)
139,99 €
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian
- Style: IV6046-400
Air Jordan 1 Mid
139,99 €
Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Gestickter Swoosh
- Wings-Logo am Schuhkragen
- Jumpman auf der Lasche
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian
- Style: IV6046-400
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Mid
139,99 €