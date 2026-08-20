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Air Jordan 1 Mid Schuh (Herren) - Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian

Air Jordan 1 Mid

Schuh (Herren)

139,99 €

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian
  • Style: IV6046-400

Air Jordan 1 Mid

139,99 €

Diese Mid-Top-Version wurde vom originalen AJ1 inspiriert und behält den legendären Look, den du liebst. Die verschiedenen Farben und das geschmeidige Leder verleihen dem Schuh eine unverwechselbare Identität.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder, Kunstleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle und die Nike Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort mit geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit Drehpunkt ermöglicht strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Gestickter Swoosh
  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/Grey Fog/Obsidian
  • Style: IV6046-400

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Air Jordan 1 Mid Schuh (Herren)

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    139,99 €