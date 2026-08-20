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Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder - Schwarz/Schwarz/Weiß

Air Jordan 1 Mid

Schuh (ältere Kinder)

114,99 €

Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IX3526-010

Air Jordan 1 Mid

114,99 €

Der AJ1 enttäuscht nie – er ist immer stylisch. Hochwertiges Leder oben sorgt für Strapazierfähigkeit. Nike Air-Elemente unter dem Fuß sorgen für klassische Dämpfung und ein bequemes Tragegefühl bei jedem Schritt. Also, wo wirst du den Schuh tragen?

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echtleder und Textil sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Mittelhoch geschnittener Schuhkragen
  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IX3526-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder

    Air Jordan 1 Mid

    114,99 €