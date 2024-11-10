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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

99,99 €
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Diese Low Tops in neutralen Farben ergeben einen geerdeten Look. Glattes Leder und weiches Wildleder betonen den unkomplizierten Style dieser Jordans und verleihen ihnen Struktur. Nike Air-Elemente sorgen für bequeme Dämpfung, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.


  • Gezeigte Farbe: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Style: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Diese Low Tops in neutralen Farben ergeben einen geerdeten Look. Glattes Leder und weiches Wildleder betonen den unkomplizierten Style dieser Jordans und verleihen ihnen Struktur. Nike Air-Elemente sorgen für bequeme Dämpfung, damit du dich so gut fühlst, wie du aussiehst.

Vorteile

  • Hochwertiges Leder verleiht dem Obermaterial Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Das eingekapselte Nike Air Element in der Ferse gewährleistet weiche Dämpfung.

Produktinformationen

  • Cupsohlen-Konstruktion
  • Gestickter Jumpman
  • Wings-Logo auf der Ferse
  • Gezeigte Farbe: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Style: HF1863-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (6)

4.3 Sterne

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

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