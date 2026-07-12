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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Off Noir/Weiß/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

99,99 €
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Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.


  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Weiß/Desert Pink/Desert Pink
  • Style: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.

Vorteile

  • Echtleder und Kunstleder bieten Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Wings-Logo auf der Ferse
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Off Noir/Weiß/Desert Pink/Desert Pink
  • Style: IO2067-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

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