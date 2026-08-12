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Air Jordan 1 Low SE Damenschuh - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Damenschuh

139,99 €
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Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low vermittelt ein Stück der Geschichte und Tradition Jordans und sorgt den ganzen Tag über für bequemen Tragekomfort. Diese Version zeichnet sich durch klassische Farben und subtile Details im legendären Profil aus, das mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air-Element in der Ferse gefertigt wurde.


  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Style: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low vermittelt ein Stück der Geschichte und Tradition Jordans und sorgt den ganzen Tag über für bequemen Tragekomfort. Diese Version zeichnet sich durch klassische Farben und subtile Details im legendären Profil aus, das mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air-Element in der Ferse gefertigt wurde.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Style: II0595-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Air Jordan 1 Low SE Damenschuh

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