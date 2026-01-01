Air Jordan 1 Low Schuh für ältere Kinder

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Air Jordan 1 Low
Schuh (ältere Kinder)
94,99 €
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Style: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
94,99 €
Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.
Vorteile
- Echtleder und Kunstleder gewährleisten hohe Strapazierfähigkeit.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Style: IV6049-451
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Air Jordan 1 Low
94,99 €