 
Bild 1 von 10
Air Jordan 1 Low Method of Make Schuh (Damen) - Light Orewood Brown/Schwarz/Steam/Weiß

Air Jordan 1 Low Method of Make

Damenschuh

144,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Unsere neueste Method of Make-Serie stattet den unverwechselbaren AJ1 Low mit ernsthaftem Tech-Runner-Style aus. Luxuriöses Leder sorgt in Kombination mit Textileinsätzen und einem Kiltie am Obermaterial für ein mehrlagiges Design. Ein metallisches Nike Swoosh-Logo rundet den Laufstyle der 2000er ab.


  • Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Schwarz/Steam/Weiß
  • Style: IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

Unsere neueste Method of Make-Serie stattet den unverwechselbaren AJ1 Low mit ernsthaftem Tech-Runner-Style aus. Luxuriöses Leder sorgt in Kombination mit Textileinsätzen und einem Kiltie am Obermaterial für ein mehrlagiges Design. Ein metallisches Nike Swoosh-Logo rundet den Laufstyle der 2000er ab.

Vorteile

  • Echtleder und Kunstleder bieten Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die weiche Mittelsohle aus Schaumstoff ermöglicht eine federleichte Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Kiltie auf dem Obermaterial
  • Wings-Logo an der Ferse
  • Jumpman auf der Lasche
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Schwarz/Steam/Weiß
  • Style: IW2026-110

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Air Jordan 1 Low Method of Make Schuh (Damen)

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

Vervollständige den Look