Air Jordan 1 Low Herrenschuh

Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Style: IV6045-451
Air Jordan 1 Low
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
Vorteile
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Perforationen an den Seiten sorgen für Atmungsaktivität.
Produktinformationen
- Obermaterial aus Leder und Kunstleder
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Style: IV6045-451
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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