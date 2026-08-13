Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)

Maria228154966
Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!
Der AF1 erhält ein Makeover in Ponyhaarleder. Das klassische Cupsohlen-Design mit leichter Plateau-Sohle bleibt jedoch unverändert.
Nike Air Force 1 '07
Der AF1 erhält ein Makeover in Ponyhaarleder. Das klassische Cupsohlen-Design mit leichter Plateau-Sohle bleibt jedoch unverändert.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
Maria228154966
Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!
Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!
HelenT79880482
Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!
Love. Love love
AmamdaS980949416
True to size super cute and comfy
Nike Air Force 1 '07