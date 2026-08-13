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Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen) - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Damenschuh

149,99 €
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen) - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
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Der AF1 erhält ein Makeover in Ponyhaarleder. Das klassische Cupsohlen-Design mit leichter Plateau-Sohle bleibt jedoch unverändert.


  • Gezeigte Farbe: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Style: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

Der AF1 erhält ein Makeover in Ponyhaarleder. Das klassische Cupsohlen-Design mit leichter Plateau-Sohle bleibt jedoch unverändert.

Vorteile

  • Das glatte Leder mit genähten Überzügen sorgt für ein weiches, perfektes Tragegefühl.
  • Nike Air-Dämpfung für leichten, ganztägigen Tragekomfort.
  • Der gepolsterte, niedrig geschnittene Schuhkragen sorgt für einen cleanen Look und sitzt superbequem.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Style: IO0442-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (34)

4.5 Sterne

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

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