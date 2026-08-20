Nike Air Force 1 '07 "Florette" Schuh (Damen)

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Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Damenschuh
129,99 €
Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Der Air Force 1 kombiniert seine klassische Silhouette mit hochwertigem Leder für einen klaren, cleanen Look.
- Gezeigte Farbe: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
- Style: IR8637-600
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
129,99 €
Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Der Air Force 1 kombiniert seine klassische Silhouette mit hochwertigem Leder für einen klaren, cleanen Look.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
- Das Nike Air-Element gewährleistet eine leichtgewichtige Dämpfung.
- Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Gepolsterter Schuhkragen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gezeigte Farbe: Pink Rise/Pink Foam/Metallic Silver/Pink Rise
- Style: IR8637-600
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Air Force 1 '07 "Florette"
129,99 €