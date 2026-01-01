Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip und mittelhohem Bund für Damen (ca. 7,5 cm)

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Mit diesen Lauf-Shorts kannst du den Sieg erringen – sie sorgen für trockenen Tragekomfort, wenn du die Ziellinie überquerst. Sie sind schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.
- Gezeigte Farbe: Off White/Weiß/Schwarz
- Style: IF1425-101
Nike AeroSwift
Mit diesen Lauf-Shorts kannst du den Sieg erringen – sie sorgen für trockenen Tragekomfort, wenn du die Ziellinie überquerst. Sie sind schweißableitend, atmungsaktiv und mit einem Print versehen, der vom schillernden Glanz einer Diamanttrophäe inspiriert wurde.
Vorteile
- Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
- Die Reißverschlusstasche hinten eignet sich für die meisten Smartphones und in den seitlichen Eingrifftaschen kannst du Gels oder kleinere Gegenstände verstauen.
- Leichtes Webmaterial mit perforierten Bereichen optimiert die Atmungsaktivität.
- Der integrierte Kordelzug am elastischen Mesh-Bund bietet eine sichere Passform.
- Die verbesserten Belüftungsschlitze am Saum bieten mehr Schutz, ohne dabei die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Produktinformationen
- Swoosh-Logos
- Body: 100 % Polyester. Bund: 89 % Polyester / 11 % Elastan Slip: 86 % Polyester / 14 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Off White/Weiß/Schwarz
- Style: IF1425-101
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift