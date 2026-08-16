Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)

Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die AeroSwift Shorts (ca. 5 cm) unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den 4 Eingrifftaschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.
Nike AeroSwift
Die AeroSwift Shorts (ca. 5 cm) unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den 4 Eingrifftaschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.
Die Aeroswift-Kollektion ist unsere ultimative Wettkampfausrüstung. Diese Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt und ermöglichen mit den neuesten Innovationen eine optimale Performance und ablenkungsfreien Schutz. Die geradlinigen Designs sind leicht und elegant, damit du dich frei bewegen und Bestleistungen erreichen kannst.
Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, die dich angenehm trocken halten.
Das in alle Richtungen dehnbare, gewebte Material wurde für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort beim Laufen entwickelt. Die verbesserten Nähte sind an den Seiten niedriger als bei Vorgängerversionen und bieten so zusätzlichen Schutz. Der Flyvent-Bund mit elastischem Material und Mesh sorgt für ein atmungsaktives, eng anliegendes Tragegefühl.
Die Swoosh-Logos sind mit einem nicht reflektierenden Finish versehen, damit du gut aussiehst, wenn jemand während des Rennens ein Blitzlichtfoto macht.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.4 Sterne
Top.
BodoClaudioC638602358
Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.
Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training
MichaelL144938738
Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.
antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
Nike AeroSwift
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