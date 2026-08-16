triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Hoch bewertet
Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm) - Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)

79,99 €
Schwarz/Summit White
Sapphire/Schwarz
Steam/Schwarz
Fusion Red/Schwarz
Größe auswählenGrößentabelle

Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Die AeroSwift Shorts (ca. 5 cm) unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den 4 Eingrifftaschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: FN3349-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Die AeroSwift Shorts (ca. 5 cm) unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den 4 Eingrifftaschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.

Innovative Geschwindigkeit

Die Aeroswift-Kollektion ist unsere ultimative Wettkampfausrüstung. Diese Shorts wurden für Geschwindigkeit entwickelt und ermöglichen mit den neuesten Innovationen eine optimale Performance und ablenkungsfreien Schutz. Die geradlinigen Designs sind leicht und elegant, damit du dich frei bewegen und Bestleistungen erreichen kannst.

Fortschrittlich und schweißableitend

Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, die dich angenehm trocken halten.

Für Bewegung entwickelt

Das in alle Richtungen dehnbare, gewebte Material wurde für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort beim Laufen entwickelt. Die verbesserten Nähte sind an den Seiten niedriger als bei Vorgängerversionen und bieten so zusätzlichen Schutz. Der Flyvent-Bund mit elastischem Material und Mesh sorgt für ein atmungsaktives, eng anliegendes Tragegefühl.

Perfekter Style

Die Swoosh-Logos sind mit einem nicht reflektierenden Finish versehen, damit du gut aussiehst, wenn jemand während des Rennens ein Blitzlichtfoto macht.

Weitere Vorteile

  • Für Wettkämpfe entwickelt
  • Länge: ca. 5 cm
  • Innenslip: Strickmaterial
  • Material: Leichtes, gewebtes Material
  • Stauraum: Eingrifftaschen und Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Bund: Elastisches Material mit Kordelzug

Produktinformationen

  • Body: 88 % Polyester / 12 % Elastan; Elastikmaterial: 73 % Nylon/27 % Elasthan. Futter: 89 % Polyester/11 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: FN3349-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (16)

4.4 Sterne

  • Top.

    BodoClaudioC638602358

    Sehr gute Beinfreiheit.Angenehm zu tragen.

  • Perfekte Laufshorts für Wettbewerbe oder Intervall-Training

    MichaelL144938738

    Mir hat die rote Farbe sofort gefallen (ist eine Spur mehr bei Rot als Rosa verglichen mit den Bildern) und ich nutze die AeroSwift Shorts gerne für Wettbewerbe (unter 10km und entsprechender Hitze) und harten Intervall-Einheiten. Verglichen zu den Vorgängern ist der Bund etwas angenehmer und es sitzt eine Spur angenehmer, wer Zweifel hat, sollte trotzdem zur 10cm langen Version oder einer Stride-Short greifen.

  • antonior886291112

    awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!

Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)

Nike AeroSwift

79,99 €

Vervollständige den Look

Item 3 of 19

Von Sport inspiriert, von dir gestylt

Hol dir die Pieces, die du brauchst, um deinen eigenen Look zu kreieren.