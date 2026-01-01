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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Top für Damen - Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Lauftop (Damen)

79,99 €
Schwarz/Weiß
Aluminum/Atomic Pink
Atomic Pink/Old Royal
Weiß/Schwarz
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Dieses leichte Oberteil ist für den Wettkampf gemacht und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Ein geschmeidiger, bequemer Ausschnitt sowie schweißableitendes Material und Perforationen sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IM7567-010

Nike AeroSwift

79,99 €

Dieses leichte Oberteil ist für den Wettkampf gemacht und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Ein geschmeidiger, bequemer Ausschnitt sowie schweißableitendes Material und Perforationen sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
  • Strategisch platzierte Perforationen erhöhen die Atmungsaktivität.
  • Die schmale Passform sorgt für ein passgenaues Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Nicht reflektierende Swoosh-Logos
  • Abgerundeter Saum
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IM7567-010

Größe und Passform

    • Getragen von Jada Foreman, Leichtathletin im College-Sport.
    • Foreman trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm.
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Top für Damen

    Nike AeroSwift

    79,99 €

    Weitere Infos

      • Getragen von Jada Foreman, Leichtathletin im College-Sport.
      • Foreman trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm.

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