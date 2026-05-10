Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses atmungsaktive, für den Wettkampf entwickelte Lauf-Tanktop ist mit unserer modernen schweißableitenden Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass du immer angenehm trocken bleibst. Das geschmeidige Material mit Perforationen sorgt für eine großzügige Luftzirkulation, wenn du deinen letzten Schritt absolvierst.
Nike AeroSwift
Dieses atmungsaktive, für den Wettkampf entwickelte Lauf-Tanktop ist mit unserer modernen schweißableitenden Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass du immer angenehm trocken bleibst. Das geschmeidige Material mit Perforationen sorgt für eine großzügige Luftzirkulation, wenn du deinen letzten Schritt absolvierst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
2 Sterne
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift