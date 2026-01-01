Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die auf Tempo ausgelegte AeroSwift-Kollektion ist unsere ultimative Ausrüstung für den Race Day. Dieses schweißableitende, speziell entwickelte Strickoberteil ist leicht und besonders atmungsaktiv, damit du bis zur Ziellinie kühl und trocken bleibst.
- Gezeigte Farbe: Barely Green/Lapis
- Style: IH5045-394
Nike AeroSwift
Die auf Tempo ausgelegte AeroSwift-Kollektion ist unsere ultimative Ausrüstung für den Race Day. Dieses schweißableitende, speziell entwickelte Strickoberteil ist leicht und besonders atmungsaktiv, damit du bis zur Ziellinie kühl und trocken bleibst.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Das speziell entwickelte Strickmaterial ist leicht und atmungsaktiv.
- Gebondete Nähte an der Schulter reduzieren das Gewicht und sorgen damit für ein leichteres Tragegefühl.
- Die Swoosh-Logos sind mit einer nicht reflektierenden Beschichtung versehen, damit du gut aussiehst, wenn jemand während des Rennens mit Blitzlicht fotografiert.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Barely Green/Lapis
- Style: IH5045-394
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 192 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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