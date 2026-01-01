Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV halblange Laufleggings mit Innenslip (Herren)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Diese AeroSwift 1/2-lange Laufleggings ist für den Wettkampf gemacht. Sie verfügt über einen stützenden Innenslip und setzt auf unsere fortschrittliche schweißableitende Technologie, damit du bis zur Ziellinie angenehm trocken bleibst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Style: IR4446-010
Nike AeroSwift
Diese AeroSwift 1/2-lange Laufleggings ist für den Wettkampf gemacht. Sie verfügt über einen stützenden Innenslip und setzt auf unsere fortschrittliche schweißableitende Technologie, damit du bis zur Ziellinie angenehm trocken bleibst.
Vorteile
- Das Jacquard-Strickgewebe mit Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer modernen Konstruktion, damit du immer angenehm trocken bleibst.
- Der Flyvent-Bund mit Kordelzug sorgt für leichtgewichtigen Tragekomfort und eine sichere Passform.
- Die AeroSwift-Kollektion wurde für Geschwindigkeit entwickelt und gewährleistet eine optimale Performance und ablenkungsfreie Abdeckung.
Produktinformationen
- Reißverschlusstasche hinten
- Eingrifftasche am Slip
- Body: 83 % Polyester / 17 % Elastan; Slip: 89 % Polyester / 11 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Style: IR4446-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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