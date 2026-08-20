ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren)

Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
ACG Zegama Trail
Ein bewährter Traillaufschuh nimmt seinen rechtmäßigen Platz in der ACG-Kollektion ein. Und er kommt mit einigen Upgrades für alle Bedingungen. Der leichte und ultra-gepolsterte ACG Zegama kombiniert zuverlässigen Grip und mehr Platz für deine Zehen, um lang anhaltenden Tragekomfort und Kontrolle auf unwegsamem Gelände zu bieten. Steile Anstiege, Haarnadelkurven, rasante Abstiege – der Zegama ist für alles gerüstet. Und du?
Die neue Mittelsohle bringt mehr ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus Cushlon 3.0-Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf unebenem Terrain.
Der großzügige Vorfuß- und Zehenbereich wurde speziell für Trailläufer:innen entwickelt und ermöglicht es deinen Zehen, sich für mehr Stabilität auf unebenem Gelände zu spreizen.
Um Schmutz fernzuhalten, ist der verbesserte Schuhkragen aus dehnbarem Material gefertigt – für eine bequeme 1:1-Passform um die Ferse.
Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.
Das leichte und strapazierfähige Obermaterial aus kühlem Mesh ist für das herausforderndste Gelände geeignet.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Muy cómodas.
EnriqueC842528600
Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.
Top!
Vasilis978105422
Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.
As comfy as they say.
NickyB180512201
I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.
ACG Zegama Trail
Speziell entwickelt für
Gelände
Dämpfung
Schuhgewicht
Sprengung
Schuhgewicht
Gewicht: ca. 338 g (Herrenschuhgröße 44)
Sprengung
4 mm
Technologie
ZoomX-Schaumstoff, Cushlon 3.0-Schaumstoff und Vibram® MegaGrip
Caleb Olson
ACG Athlet, Sieger des Western States 100 im Jahr 2025