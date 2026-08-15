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Hoch bewertet
ACG Zegama Hike Wanderschuh (Damen) - Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet

ACG Zegama Hike

Wanderschuh (Damen)

179,99 €
Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
Life Lime/Barely Volt/Smoke Grey/Dark Smoke Grey
Cream II/Light Orewood Brown/Cave Stone/Cream II
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Verwandle anstrengende Anstiege in ein Panorama-Erlebnis. Der Zegama Hike ist der bewährte Trail-Guru, der dich dorthin bringt. Ausgestattet mit Technologie für alle Wetterbedingungen sorgt die leichte, extrem gedämpfte Mittelsohle in Kombination mit den griffigen Vibram® MegaGrip-Traktionsstollen für maximalen Tragekomfort und optimale Kontrolle. Das großzügige Design und die breitere Außensohle bieten eine stabile Basis, damit du unwegsames, wechselndes Terrain bewältigen kannst.


  • Gezeigte Farbe: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Style: IO7855-002

ACG Zegama Hike

179,99 €

DIE MOUNTAIN G.O.A.T. VON ACG HIKE.

Verwandle anstrengende Anstiege in ein Panorama-Erlebnis. Der Zegama Hike ist der bewährte Trail-Guru, der dich dorthin bringt. Ausgestattet mit Technologie für alle Wetterbedingungen sorgt die leichte, extrem gedämpfte Mittelsohle in Kombination mit den griffigen Vibram® MegaGrip-Traktionsstollen für maximalen Tragekomfort und optimale Kontrolle. Das großzügige Design und die breitere Außensohle bieten eine stabile Basis, damit du unwegsames, wechselndes Terrain bewältigen kannst.

Doppelte Dämpfung

Die innovative Mittelsohle bringt ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus festerem Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf zerklüftetem, unebenem Terrain.

Zuverlässige Traktion

Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.

Stabiler Halt

Egal, ob du den Trail hinauf- oder hinunterläufst, der Fersenriemen sorgt dafür, dass der Fuß fest im Schuh sitzt. Die breitere Außensohle sorgt für einen stabilen Halt, wenn du wechselhaftes Gelände durchquerst.

Bequeme Passform

Wenn sich dein Fuß auf längeren Strecken ausdehnt, sorgt die verlängerte Ösenleiste für ein Passform-System, mit dem du ganz einfach Anpassungen vornehmen kannst, damit dein gesamter Fuß während der ganzen Wanderung bequem sitzt.

Weitere Vorteile

  • Das atmungsaktive Obermaterial aus Textil ist leicht und eignet sich ideal für lange Wanderungen und strapazierfähig. Zudem ist es strapazierfähig und hält auch unwegsamem Gelände stand.
  • Der weiche, elastische Schuhkragen verhindert das Eindringen von Schmutz.

Produktinformationen

  • Fersen- und Laschenschlaufen
  • Damenschuhgröße 39: 348 g
  • Sohlenhöhe: 32 mm (Ferse) / 28 mm (Vorfuß)
  • Sprengung: 4 mm
  • Stollenhöhe: 5 mm
  • Gezeigte Farbe: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Style: IO7855-002

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (26)

4.7 Sterne

  • Mega

    AnkeN282648995

    Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus

  • Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c

    Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!

  • So comfy!

    Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1

    Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!

ACG Zegama Hike Wanderschuh (Damen)

ACG Zegama Hike

179,99 €

Ein robuster, leichter Hikingschuh, der auf der Basis eines Highspeed-Traillaufschuhs entwickelt wurde.

Speziell entwickelt für

Hiking

Gelände

Anspruchsvoll

Dämpfung

Maximal

Schuhgewicht

Ca. 348 g (Damengröße 39)

Merkmale, die überzeugen

  • Starke Dämpfung, geringes Gewicht

    Die innovative Mittelsohle bringt ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus festerem Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf zerklüftetem, unebenem Terrain.

  • Zuverlässige Traktion

    Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.

  • Stabiler Halt

    Egal, ob du den Trail hinauf- oder hinunterläufst, der Fersenriemen sorgt dafür, dass der Fuß fest im Schuh sitzt. Die breitere Außensohle sorgt für einen stabilen Halt, wenn du wechselhaftes Gelände durchquerst.

  • Bequeme Passform

    Wenn sich dein Fuß auf längeren Strecken ausdehnt, kannst du die Passform über die verlängerte Ösenleiste ganz einfach anpassen – damit dein gesamter Fuß während der gesamten Wanderung bequem sitzt.

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