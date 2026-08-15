ACG Zegama Hike Wanderschuh (Damen)

Mega
AnkeN282648995
Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Verwandle anstrengende Anstiege in ein Panorama-Erlebnis. Der Zegama Hike ist der bewährte Trail-Guru, der dich dorthin bringt. Ausgestattet mit Technologie für alle Wetterbedingungen sorgt die leichte, extrem gedämpfte Mittelsohle in Kombination mit den griffigen Vibram® MegaGrip-Traktionsstollen für maximalen Tragekomfort und optimale Kontrolle. Das großzügige Design und die breitere Außensohle bieten eine stabile Basis, damit du unwegsames, wechselndes Terrain bewältigen kannst.
ACG Zegama Hike
DIE MOUNTAIN G.O.A.T. VON ACG HIKE.
Verwandle anstrengende Anstiege in ein Panorama-Erlebnis. Der Zegama Hike ist der bewährte Trail-Guru, der dich dorthin bringt. Ausgestattet mit Technologie für alle Wetterbedingungen sorgt die leichte, extrem gedämpfte Mittelsohle in Kombination mit den griffigen Vibram® MegaGrip-Traktionsstollen für maximalen Tragekomfort und optimale Kontrolle. Das großzügige Design und die breitere Außensohle bieten eine stabile Basis, damit du unwegsames, wechselndes Terrain bewältigen kannst.
Die innovative Mittelsohle bringt ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus festerem Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf zerklüftetem, unebenem Terrain.
Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.
Egal, ob du den Trail hinauf- oder hinunterläufst, der Fersenriemen sorgt dafür, dass der Fuß fest im Schuh sitzt. Die breitere Außensohle sorgt für einen stabilen Halt, wenn du wechselhaftes Gelände durchquerst.
Wenn sich dein Fuß auf längeren Strecken ausdehnt, sorgt die verlängerte Ösenleiste für ein Passform-System, mit dem du ganz einfach Anpassungen vornehmen kannst, damit dein gesamter Fuß während der ganzen Wanderung bequem sitzt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Mega
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Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c
Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!
So comfy!
Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1
Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!
ACG Zegama Hike
Speziell entwickelt für
Gelände
Dämpfung
Schuhgewicht