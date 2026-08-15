ACG Zegama Hike Wanderschuh (Damen)

ACG Zegama Hike

179,99 €

DIE MOUNTAIN G.O.A.T. VON ACG HIKE.

Verwandle anstrengende Anstiege in ein Panorama-Erlebnis. Der Zegama Hike ist der bewährte Trail-Guru, der dich dorthin bringt. Ausgestattet mit Technologie für alle Wetterbedingungen sorgt die leichte, extrem gedämpfte Mittelsohle in Kombination mit den griffigen Vibram® MegaGrip-Traktionsstollen für maximalen Tragekomfort und optimale Kontrolle. Das großzügige Design und die breitere Außensohle bieten eine stabile Basis, damit du unwegsames, wechselndes Terrain bewältigen kannst.

Doppelte Dämpfung

Die innovative Mittelsohle bringt ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus festerem Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf zerklüftetem, unebenem Terrain.

Zuverlässige Traktion

Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.

Stabiler Halt

Egal, ob du den Trail hinauf- oder hinunterläufst, der Fersenriemen sorgt dafür, dass der Fuß fest im Schuh sitzt. Die breitere Außensohle sorgt für einen stabilen Halt, wenn du wechselhaftes Gelände durchquerst.

Bequeme Passform

Wenn sich dein Fuß auf längeren Strecken ausdehnt, sorgt die verlängerte Ösenleiste für ein Passform-System, mit dem du ganz einfach Anpassungen vornehmen kannst, damit dein gesamter Fuß während der ganzen Wanderung bequem sitzt.