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ACG Wolf Grid Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren) - Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Wolf Grid

Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)

89,99 €
Schwarz/Summit White
Desert Pink/Light Crimson/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Light Crimson/Summit White
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Wenn die Temperaturen fallen und deine Wanderkleidung schweißnass ist, musst du eine schwierige Entscheidung treffen: weitergehen oder umdrehen. Das ACG Wolf Grid-Oberteil wurde entwickelt, damit du draußen bleiben kannst. Das atmungsaktive Fleece mit Grid-Back passt sich wechselhaften Bedingungen an. Es leitet Feuchtigkeit ab und speichert deine Körperwärme, damit du mit weniger Kleidung wärmer bleibst und so mehr erleben kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: IM4233-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Wenn die Temperaturen fallen und deine Wanderkleidung schweißnass ist, musst du eine schwierige Entscheidung treffen: weitergehen oder umdrehen. Das ACG Wolf Grid-Oberteil wurde entwickelt, damit du draußen bleiben kannst. Das atmungsaktive Fleece mit Grid-Back passt sich wechselhaften Bedingungen an. Es leitet Feuchtigkeit ab und speichert deine Körperwärme, damit du mit weniger Kleidung wärmer bleibst und so mehr erleben kannst.

Produktinformationen

  • Daumenlöcher
  • Vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
  • Aufgesticktes ACG-Logo links auf der Brust
  • 95 % Polyester/5 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: IM4233-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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