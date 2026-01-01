Recyclingmaterialien
ACG Wolf Grid
Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
Wenn die Temperaturen fallen und deine Wanderkleidung schweißnass ist, musst du eine schwierige Entscheidung treffen: weitergehen oder umdrehen. Das ACG Wolf Grid-Oberteil wurde entwickelt, damit du draußen bleiben kannst. Das atmungsaktive Fleece mit Grid-Back passt sich wechselhaften Bedingungen an. Es leitet Feuchtigkeit ab und speichert deine Körperwärme, damit du mit weniger Kleidung wärmer bleibst und so mehr erleben kannst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IM4233-010
ACG Wolf Grid
Wenn die Temperaturen fallen und deine Wanderkleidung schweißnass ist, musst du eine schwierige Entscheidung treffen: weitergehen oder umdrehen. Das ACG Wolf Grid-Oberteil wurde entwickelt, damit du draußen bleiben kannst. Das atmungsaktive Fleece mit Grid-Back passt sich wechselhaften Bedingungen an. Es leitet Feuchtigkeit ab und speichert deine Körperwärme, damit du mit weniger Kleidung wärmer bleibst und so mehr erleben kannst.
Produktinformationen
- Daumenlöcher
- Vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
- Aufgesticktes ACG-Logo links auf der Brust
- 95 % Polyester/5 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IM4233-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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