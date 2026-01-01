Recyclingmaterialien
ACG Wildsee
Dri-FIT Wander-Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Herren)
Die Sonne scheint? UV-Beständigkeit schützt dich. Du schwitzt? Die schweißableitende Technologie sorgt für Abhilfe. Ob einzeln getragen oder kombiniert, dieses ACG Oberteil mit Viertelreißverschluss bietet mit seinem weichen, elastischen Material ein bequemes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IM4223-010
ACG Wildsee
Die Sonne scheint? UV-Beständigkeit schützt dich. Du schwitzt? Die schweißableitende Technologie sorgt für Abhilfe. Ob einzeln getragen oder kombiniert, dieses ACG Oberteil mit Viertelreißverschluss bietet mit seinem weichen, elastischen Material ein bequemes Tragegefühl.
Schweißableitend
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Flexible Layer
Die Bekleidung von ACG wurde als spezielles, sich ergänzendes System entwickelt, damit du dich an das Wetter und deinen Aktivitätslevel anpassen kannst. Du kannst dieses eng anliegende Funktionsoberteil einfach so oder auch unter anderen Kleidungsstücken tragen.
Funktionelle Details
Daumenlöcher erweitern die Abdeckung und sorgen dafür, dass die Ärmel auch dann nicht verrutschen, wenn du dich bewegst. Die kühlen Mesh-Einsätze im Achselbereich sind atmungsaktiv und sorgen für Tragekomfort auf dem Trail.
Vorteile
Das Design mit Viertelreißverschluss ermöglicht verstellbaren Schutz und Luftzirkulation.
Produktinformationen
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Body: 88 % Polyester / 12 % Elastan. Mesh: 74 % Polyester / 18 % Lyocell / 8 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
- Style: IM4223-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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