Nike ACG Vista Vert
Photochromatische Sonnenbrille
Die Nike ACG Vista Vert wurde für die härtesten Trails der Welt entwickelt und vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit einer Präzisionsoptik, die für Athlet:innen entwickelt wurde, die bis an ihre Grenzen gehen und sie immer wieder überschreiten. Das voll gerahmte Design verstärkt die Linse und bietet die zusätzliche Sicherheit, die du brauchst, wenn das Gelände unvorhersehbar wird. So kannst du dich sicher durch Felsen, Wurzeln und plötzliche Gefälle bewegen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Wolf Grey
- Style: IQ9351-060
Nike ACG Vista Vert
Die Nike ACG Vista Vert wurde für die härtesten Trails der Welt entwickelt und vereint eine lange Haltbarkeit unter allen Bedingungen mit einer Präzisionsoptik, die für Athlet:innen entwickelt wurde, die bis an ihre Grenzen gehen und sie immer wieder überschreiten. Das voll gerahmte Design verstärkt die Linse und bietet die zusätzliche Sicherheit, die du brauchst, wenn das Gelände unvorhersehbar wird. So kannst du dich sicher durch Felsen, Wurzeln und plötzliche Gefälle bewegen. Sie ist bereit für alles, was der Berg für dich bereithält.
Vorteile
- Rahmengröße: 71 – 19 – 130 mm (Gläserbreite – Steg – Bügellänge)
- Die photochromatischen Gläser passen sich in Echtzeit an die Lichtintensität an und bieten bei allen Lichtverhältnissen die richtige Abdeckung.
- Nike Max Optics mit Antireflexbeschichtung reduzieren Lichtreflexionen und sorgen für eine klare Sicht aus jedem Blickwinkel.
- Das 6-Basiskurven-Schild bietet eine mittlere Abdeckung und blockiert seitlich einfallendes Licht leicht.
- Das verstellbare Nasenpad und die Bügel aus TPE-Gummi sorgen für verbesserten Halt und Traktion auch bei nassen Bedingungen.
Produktinformationen
- Mehrere Befestigungspunkte für Riemen.
- Das eingespritzte Rahmenmaterial besteht zu mindestens 40 % aus Rizinus-Öl.
- 100 % UVA-/UVB-Schutz
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Wolf Grey
- Style: IQ9351-060
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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