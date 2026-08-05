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ACG Vault Dri-FIT Longsleeve - Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Vault

Dri-FIT-Longsleeve

89,99 €
Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
Schwarz/Mean Green/Summit White
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Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Für dich und den Einsatz im Freien gemacht. Die schweißableitende Technologie dieses Oberteils, führt Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und du angenehm trocken bleibst. Und für zusätzliche Atmungsaktivität? Dafür haben wir Mesh-Einsätze für Luftzirkulation an den wichtigsten Stellen integriert.


  • Gezeigte Farbe: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Style: IF1004-416

ACG Vault

89,99 €

Für dich und den Einsatz im Freien gemacht. Die schweißableitende Technologie dieses Oberteils, führt Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und du angenehm trocken bleibst. Und für zusätzliche Atmungsaktivität? Dafür haben wir Mesh-Einsätze für Luftzirkulation an den wichtigsten Stellen integriert.

Produktinformationen

  • ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Body: 90 % Polyester / 10 % Elastan Mesh: 100 % Polyester Einsätze: 72 % Polyester / 28 % Elastan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Baltic Blue/Spruce Fog/Summit White
  • Style: IF1004-416

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • One Cool Shirt

    OmarA990654971

    Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!

  • Nice shirt

    AttaullahK866199706

    This is a really nice shirt and the material is good!

ACG Vault Dri-FIT Longsleeve

ACG Vault

89,99 €

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