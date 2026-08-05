ACG Vault Dri-FIT Longsleeve

One Cool Shirt
OmarA990654971
Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Für dich und den Einsatz im Freien gemacht. Die schweißableitende Technologie dieses Oberteils, führt Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und du angenehm trocken bleibst. Und für zusätzliche Atmungsaktivität? Dafür haben wir Mesh-Einsätze für Luftzirkulation an den wichtigsten Stellen integriert.
ACG Vault
Für dich und den Einsatz im Freien gemacht. Die schweißableitende Technologie dieses Oberteils, führt Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und du angenehm trocken bleibst. Und für zusätzliche Atmungsaktivität? Dafür haben wir Mesh-Einsätze für Luftzirkulation an den wichtigsten Stellen integriert.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
One Cool Shirt
OmarA990654971
Super cool and comfortable stuff we got here. I appreciate the quality and all the little details about the shirt. Very well designed. Makes me want to get ACG tatted on me. Viva ACG! Viva Nike!
Nice shirt
AttaullahK866199706
This is a really nice shirt and the material is good!
ACG Vault