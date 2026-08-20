ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt (Damen)

Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
- Style: IU8168-070
ACG "Tuff Fleece"
Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Dank der großzügigen Passform an Schultern und Körper können mühelos mehrere Kleidungsstücke übereinander getragen werden.
Produktinformationen
- 75 % Baumwolle/25 % Polyester
- Ripp an Kragen, Bündchen und Saum
- Aufhängeschlaufe
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
- Style: IU8168-070
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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ACG "Tuff Fleece"