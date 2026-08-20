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ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt (Damen) - Dark Smoke Grey/Weiß

Recyclingmaterialien

ACG "Tuff Fleece"

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)

114,99 €

Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.


  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
  • Style: IU8168-070

ACG "Tuff Fleece"

114,99 €

Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Dank der großzügigen Passform an Schultern und Körper können mühelos mehrere Kleidungsstücke übereinander getragen werden.

Produktinformationen

  • 75 % Baumwolle/25 % Polyester
  • Ripp an Kragen, Bündchen und Saum
  • Aufhängeschlaufe
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
  • Style: IU8168-070

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt (Damen)

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    114,99 €