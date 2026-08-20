Recyclingmaterialien
ACG Tuff Fleece
Dri-FIT Hose
Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Diese Jogger aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
- Style: IU8172-070
ACG Tuff Fleece
Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Diese Jogger aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet. Das Ergebnis: angenehm trockener Tragekomfort
- Der zusätzliche Platz am Gesäß und an den Oberschenkeln sorgt für ein besonders bequemes Tragegefühl. Die Hose lässt sich problemlos über einem Baselayer tragen.
Produktinformationen
- Body: 75 % Baumwolle / 25 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
- Elastischer Bund mit integriertem Kordelzug
- Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Aufgesticktes ACG- und Swoosh-Logo
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
- Style: IU8172-070
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
- Weibliches Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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ACG Tuff Fleece