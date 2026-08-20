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ACG Tuff Fleece Dri-FIT-Hose - Dark Smoke Grey/Weiß

Recyclingmaterialien

ACG Tuff Fleece

Dri-FIT Hose

104,99 €
Dark Smoke Grey/Weiß
Summit White/Schwarz

Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Diese Jogger aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.


  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
  • Style: IU8172-070

ACG Tuff Fleece

104,99 €

Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Diese Jogger aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet. Das Ergebnis: angenehm trockener Tragekomfort
  • Der zusätzliche Platz am Gesäß und an den Oberschenkeln sorgt für ein besonders bequemes Tragegefühl. Die Hose lässt sich problemlos über einem Baselayer tragen.

Produktinformationen

  • Body: 75 % Baumwolle / 25 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
  • Elastischer Bund mit integriertem Kordelzug
  • Eingrifftaschen mit Reißverschluss
  • Aufgesticktes ACG- und Swoosh-Logo
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
  • Style: IU8172-070

Größe und Passform

    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Weibliches Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    104,99 €