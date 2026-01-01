Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)
Auf den ersten Blick wirken diese stromlinienförmigen Shorts ganz schlicht. Auf den zweiten Blick wirst du feststellen, dass sie über acht Taschen und dehnbares Gewebe verfügen, das sich auch auf langen Strecken kühl und atmungsaktiv anfühlt.
- Gezeigte Farbe: Light Army/Weiß
- Style: IU8158-320
ACG Trailwind
Auf den ersten Blick wirken diese stromlinienförmigen Shorts ganz schlicht. Auf den zweiten Blick wirst du feststellen, dass sie über acht Taschen und dehnbares Gewebe verfügen, das sich auch auf langen Strecken kühl und atmungsaktiv anfühlt.
Fortschrittliche Technologie
Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
Taschen ohne Ende
Sechs Eingrifftaschen am Bund und zwei Taschen am Innenslip. Das bedeutet, dass du viel Stauraum für Gels, Salztabletten und andere Kleinigkeiten für den Trail findest.
Perfekte Passform
Elastischer Bund und Kordelzug für eine verstellbare Passform. Schlitze an den Seiten sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- Body: 100 % Polyester Bund: 78 % Polyester / 22 % Elastan; Mesh: 82 % Polyester / 18 % Elastan; Futter: 92 % Polyester / 8 % Elastan
- Elastischer Saum am Innenslip
- Elastischer Bund mit integriertem Kordelzug
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Light Army/Weiß
- Style: IU8158-320
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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