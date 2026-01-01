ACG Trailwind Dri-FIT ADV-Shorts (Damen)

ACG Trailwind

84,99 €

Auf den ersten Blick wirken diese stromlinienförmigen Shorts ganz schlicht. Auf den zweiten Blick wirst du feststellen, dass sie über acht Taschen und dehnbares Gewebe verfügen, das sich auch auf langen Strecken kühl und atmungsaktiv anfühlt.

Fortschrittliche Technologie

Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.

Taschen ohne Ende

Sechs Eingrifftaschen am Bund und zwei Taschen am Innenslip. Das bedeutet, dass du viel Stauraum für Gels, Salztabletten und andere Kleinigkeiten für den Trail findest.

Perfekte Passform

Elastischer Bund und Kordelzug für eine verstellbare Passform. Schlitze an den Seiten sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.