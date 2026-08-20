Nike ACG Trail-Laufjacke (Herren)

Recyclingmaterialien
Nike ACG
Trail-Laufjacke für Herren
Strapazierfähig, wasserabweisend und UV-beständig? Ja, bitte. Diese Ripstop-Jacke schützt vor Sonne oder leichtem Regen. Und wenn du die Jacke ablegen möchtest, lässt sie sich kompakt in ihrer eigenen Tasche verstauen.
- Gezeigte Farbe: College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White
- Style: IF2171-009
Nike ACG
Strapazierfähig, wasserabweisend und UV-beständig? Ja, bitte. Diese Ripstop-Jacke schützt vor Sonne oder leichtem Regen. Und wenn du die Jacke ablegen möchtest, lässt sie sich kompakt in ihrer eigenen Tasche verstauen.
Verstaubares Design
Wenn du diese regenfeste Jacke nicht mehr benötigst, kannst du sie in der Brusttasche mit Reißverschluss kompakt verstauen.
Verstellbare Details
Ein elastischer Kordelzug an der Kapuze ermöglicht einen individuellen Schutz.
Produktinformationen
- 100 % Nylon
- Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White
- Style: IF2171-009
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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