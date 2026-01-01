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ACG Solar Chase "Chamo Camo" Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren) - Sequoia/Light Army/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

Dri-FIT ADV Traillaufoberteil (Herren)

69,99 €
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Erobere die Trails mit fortschrittlicher, schweißableitender Technologie. Mesh-Einsätze an den Achseln sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität an den entscheidenden Stellen.


  • Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Style: IM5142-355

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

69,99 €

Erobere die Trails mit fortschrittlicher, schweißableitender Technologie. Mesh-Einsätze an den Achseln sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität an den entscheidenden Stellen.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
  • Das weiche, leicht angeraute Baumwoll-Polyester-Material fühlt sich leicht an.

Produktinformationen

  • 85 % Polyester / 15 % Baumwolle
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung geeignet
  • Aufhängeschlaufe
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Style: IM5142-355

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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