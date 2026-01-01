Recyclingmaterialien
Nike ACG "Smith Summit"
UV-beständige Repel-Hose (Herren)
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.
Außerirdische oder optische Täuschung? Die mysteriösen Lichter, die den Himmel über Marfa, Texas, füllen, inspirierten dieses kühne Update unserer klassischen Smith Summit Cargohose. Wir haben die gleiche Technologie beibehalten, die du gewohnt bist – schnell trocknendes, wasserabweisendes und UV-beständiges Material. Und die Hose lässt sich dank des Reißverschluss-Designs immer noch in Shorts umwandeln.
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Schwarz/Summit White
- Style: HV1129-060
Nike ACG "Smith Summit"
Außerirdische oder optische Täuschung? Die mysteriösen Lichter, die den Himmel über Marfa, Texas, füllen, inspirierten dieses kühne Update unserer klassischen Smith Summit Cargohose. Wir haben die gleiche Technologie beibehalten, die du gewohnt bist – schnell trocknendes, wasserabweisendes und UV-beständiges Material. Und die Hose lässt sich dank des Reißverschluss-Designs immer noch in Shorts umwandeln.
Vom Smith Rock inspiriertes Design
Diese Hose wurde ursprünglich in Smith Rock – einem Klettergebiet in Oregon, USA – entworfen und getestet. Diese Edition hat einen Print, der von den Marfa-Lichtern inspiriert wurde, die am Himmel über Texas, USA, erscheinen. Seit ihrer ersten dokumentierten Sichtung im Jahr 1883 haben sich die Menschen gefragt, ob sie ein Beweis für außerirdisches Leben sind.
Fürs Abenteuer gemacht
Das gewebte Material ist wasserabweisend und bietet UV-Schutz, damit du für deine Aktivitäten in der freien Natur bestens gerüstet bist.
Fit für die Natur
Die weite Passform fühlt sich am Gesäß, an den Oberschenkeln und an den Beinen locker an. Die speziell geformten Kniebereiche, der leichte Stretchanteil im Material und die Naht mit Zwickel sorgen für natürliche Bewegungsfreiheit.
Styling-Optionen
Dank abnehmbarer Einsätze unten ist das Wechseln deiner Schichten ganz einfach. Wir haben die Hose mit farblich markierten Reißverschlüsse versehen, damit du immer weißt, welches Hosenbein auf welche Seite gehört.
Weitere Vorteile
- Der elastische Bund mit Gürtel ermöglicht eine individuelle Passform.
- Die im Dunkeln leuchtende UFO-Perle ist eine Anspielung auf die Alien-Inspiration.
Produktinformationen
- Body: 96 % Nylon / 4 % Elastan; oberer Taschenbeutel: 100 % Polyester
- Aufgestickte Nike ACG- und Swoosh-Logos
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Druckknopfverschluss
- Kordelzug und Sperre an den Säumen
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Schwarz/Summit White
- Style: HV1129-060
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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