Nike ACG "Smith Summit" UV-beständige Repel-Hose (Herren)

Nike ACG "Smith Summit"

194,99 €

Außerirdische oder optische Täuschung? Die mysteriösen Lichter, die den Himmel über Marfa, Texas, füllen, inspirierten dieses kühne Update unserer klassischen Smith Summit Cargohose. Wir haben die gleiche Technologie beibehalten, die du gewohnt bist – schnell trocknendes, wasserabweisendes und UV-beständiges Material. Und die Hose lässt sich dank des Reißverschluss-Designs immer noch in Shorts umwandeln.

Vom Smith Rock inspiriertes Design

Diese Hose wurde ursprünglich in Smith Rock – einem Klettergebiet in Oregon, USA – entworfen und getestet. Diese Edition hat einen Print, der von den Marfa-Lichtern inspiriert wurde, die am Himmel über Texas, USA, erscheinen. Seit ihrer ersten dokumentierten Sichtung im Jahr 1883 haben sich die Menschen gefragt, ob sie ein Beweis für außerirdisches Leben sind.

Fürs Abenteuer gemacht

Das gewebte Material ist wasserabweisend und bietet UV-Schutz, damit du für deine Aktivitäten in der freien Natur bestens gerüstet bist.

Fit für die Natur

Die weite Passform fühlt sich am Gesäß, an den Oberschenkeln und an den Beinen locker an. Die speziell geformten Kniebereiche, der leichte Stretchanteil im Material und die Naht mit Zwickel sorgen für natürliche Bewegungsfreiheit.

Styling-Optionen

Dank abnehmbarer Einsätze unten ist das Wechseln deiner Schichten ganz einfach. Wir haben die Hose mit farblich markierten Reißverschlüsse versehen, damit du immer weißt, welches Hosenbein auf welche Seite gehört.