Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
Shorts (Herren)
Sonne und Regen? Kein Problem. Diese Shorts sind mit einer UV-beständigen und wasserabweisenden Technologie ausgestattet, damit du an sonnigen Tagen durch Bäche planschen und auch regnerischem Wetter trotzen kannst. Das mittelschwere Canvas-Material ist etwas elastisch und die riesigen Taschen bieten dir viel Funktionalität für jeden Tag.
- Gezeigte Farbe: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Style: IF1308-317
ACG Smith Summit
Sonne und Regen? Kein Problem. Diese Shorts sind mit einer UV-beständigen und wasserabweisenden Technologie ausgestattet, damit du an sonnigen Tagen durch Bäche planschen und auch regnerischem Wetter trotzen kannst. Das mittelschwere Canvas-Material ist etwas elastisch und die riesigen Taschen bieten dir viel Funktionalität für jeden Tag.
Produktinformationen
- Gewebtes Smith Summit-Label
- Aufgestickte ACG- und Nike Swoosh-Logos
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Body: 96 % Nylon / 4 % Elastan; oberer Taschenbeutel: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Style: IF1308-317
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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