Nike ACG Rufus Schuh (Herren)

DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Dieses Slip-on-Design passt zu jedem Look, ob lässig oder elegant. Der ACG Rufus verdient einen Platz in deiner Sammlung, denn er verspricht wahres Wohlbefinden. Die griffige Außensohle und die gedämpfte Mittelsohle sorgen für Tragekomfort und Traktion, wenn du die Welt jenseits der vertrauten Pfade erkundest.
Nike ACG Rufus
Dieses Slip-on-Design passt zu jedem Look, ob lässig oder elegant. Der ACG Rufus verdient einen Platz in deiner Sammlung, denn er verspricht wahres Wohlbefinden. Die griffige Außensohle und die gedämpfte Mittelsohle sorgen für Tragekomfort und Traktion, wenn du die Welt jenseits der vertrauten Pfade erkundest.
Egal, ob du die Stadt oder die Wildnis erobern möchtest: Nike All Conditions Gear besticht durch ein modernes Design und schützt dich vor Wind und Wetter. Wind- und wasserdichte Materialien sowie atmungsaktive Technologien sorgen für Schutz und das fortschrittliche Design bietet vielseitige Aufbewahrungs- und Stylingoptionen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
DanielO716160454
La zapatillas son muy bonitas, pero he comprado mi número habitual y se me salen (OJO), las he tenido que devolver porque son grandes.
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus