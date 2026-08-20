Recyclingmaterialien
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap
Bald verfügbar
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Diese wettkampftaugliche ACG Fly Cap wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deinen Kopf. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß
- Style: IX1854-100
ACG Radical AirFlow Fly Cap
REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Diese wettkampftaugliche ACG Fly Cap wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deinen Kopf. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
Radikal innovativ
Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.
Radikal entworfen
Das weiche, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich auf der Haut geschmeidig an und lässt Körperwärme schnell entweichen. Mit dem Klettverschluss mit ACG-Logo kannst du die Passform unterwegs leicht anpassen.
Radikaler Tragekomfort
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Weitere Vorteile
- Das flache Design liegt eng an und sorgt für ein sicheres Tragegefühl, während du in unebenem Gelände Tempo machst.
- Der vorgebogene Schirm schützt deine Augen vor der Sonne.
Produktinformationen
- Verstellbarer Klettverschluss
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß
- Style: IX1854-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Keine Bewertungen
ACG Radical AirFlow Fly Cap