ACG Radical AirFlow Fly Cap verstellbare Dri-FIT Traillauf-Cap

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Diese wettkampftaugliche ACG Fly Cap wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deinen Kopf. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich auf der Haut geschmeidig an und lässt Körperwärme schnell entweichen. Mit dem Klettverschluss mit ACG-Logo kannst du die Passform unterwegs leicht anpassen.

Radikaler Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.