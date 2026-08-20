Nike ACG
Planet Earth-T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Entdecke deine Ecke der Welt und noch mehr in diesem T-Shirt mit Standardpassform, dessen Grafiken im Dunkeln leuchten – perfekt für einen Abend unter dem Sternenhimmel! Es besteht aus glattem, weichem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, die dich bei Bewegung kühl und trocken hält. Es lässt sich problemlos mit jedem ACG-Unterteil kombinieren und sorgt so für einen abgestimmten Look für deine Abenteuer.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IZ7576-010
Nike ACG
Entdecke deine Ecke der Welt und noch mehr in diesem T-Shirt mit Standardpassform, dessen Grafiken im Dunkeln leuchten – perfekt für einen Abend unter dem Sternenhimmel! Es besteht aus glattem, weichem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, die dich bei Bewegung kühl und trocken hält. Es lässt sich problemlos mit jedem ACG-Unterteil kombinieren und sorgt so für einen abgestimmten Look für deine Abenteuer.
Produktinformationen
- 64 % Baumwolle/36 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IZ7576-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M+ bei einer Körpergröße von 140 cm
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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