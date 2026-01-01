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ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Damen) - Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Phantazma

Storm-FIT ADV Jacke für Damen

159,99 €
Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
Safety Orange/Grey Fog/College Grey/Summit White
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Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.

Winddicht, wasserdicht und bereit für jedes Abenteuer. Wir sind 5 Tage lang durch die Dolomiten in Nordostitalien gewandert, um diese Jacke zu testen. Die leichte 2,5-l-Konstruktion sorgt in Kombination mit Verstellmöglichkeiten für ein atmungsaktives Tragegefühl und ist auch für stürmische Wetterbedingungen geeignet. Und wenn sie nicht brauchst? Dann lässt sie sich falten, um sie in der Tasche kompakt zu verstauen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
  • Style: IF0101-010

ACG Phantazma

159,99 €

Winddicht, wasserdicht und bereit für jedes Abenteuer. Wir sind 5 Tage lang durch die Dolomiten in Nordostitalien gewandert, um diese Jacke zu testen. Die leichte 2,5-l-Konstruktion sorgt in Kombination mit Verstellmöglichkeiten für ein atmungsaktives Tragegefühl und ist auch für stürmische Wetterbedingungen geeignet. Und wenn sie nicht brauchst? Dann lässt sie sich falten, um sie in der Tasche kompakt zu verstauen.

Produktinformationen

  • 100 % Nylon
  • Weite Passform
  • Aufgestickte Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos
  • Gewebtes Phantazma-Label innen
  • Aufhängeschlaufe
  • Elastische Bündchen
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
  • Style: IF0101-010

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

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    ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke (Damen)

    ACG Phantazma

    159,99 €

    Fortschrittliche wind- und wasserdichte Technologie schützt dich vor stürmischem Wetter.

    Einsatzbereich

    Wandern

    Wasserbeständigkeit

    Wasserdicht

    Kälteschutz

    Für kalte Wetterbedingungen

    Windschutz

    Winddicht

    Technische Daten

    Technologie

    Storm-FIT ADV

    Nachhaltigkeit

    Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.

    Merkmale, die überzeugen

    • Mehrere Layer

      Diese leichte 2,5-l-Shelljacke ist wasser- und winddicht und bleibt dabei atmungsaktiv.

    • Kleines Packmaß

      Die Jacke lässt sich in ihrer eigenen Tasche verstauen und so hast du sie auf deinen Trailtouren immer parat.

    • Sichere Aufbewahrung

      In den Reißverschlusstaschen kannst du deine Essentials beruhigt verstauen.

    Vervollständige den Look