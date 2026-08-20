ACG Phantazama Jacke (ältere Kinder)

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Phantazama Jacke (ältere Kinder)
Diese Kapuzenjacke bietet leichten, wasserdichten Schutz bei nassem Wetter. Sie besteht aus strapazierfähigem, gewebtem Funktionsmaterial, das sich geschmeidig anfühlt, und verfügt über Reißverschlusstaschen, in denen kleine Gegenstände wie Schlüssel, Bargeld oder Smartphone sicher verstaut werden können. Dank des faltbaren Designs lässt sie sich klein zusammenfalten und einfach mitnehmen.
- Gezeigte Farbe: Tattoo
- Style: IZ7617-502
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Diese Kapuzenjacke bietet leichten, wasserdichten Schutz bei nassem Wetter. Sie besteht aus strapazierfähigem, gewebtem Funktionsmaterial, das sich geschmeidig anfühlt, und verfügt über Reißverschlusstaschen, in denen kleine Gegenstände wie Schlüssel, Bargeld oder Smartphone sicher verstaut werden können. Dank des faltbaren Designs lässt sie sich klein zusammenfalten und einfach mitnehmen.
Produktinformationen
- 100 % recycelter Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Tattoo
- Style: IZ7617-502
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 138 cm
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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