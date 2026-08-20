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ACG Phantazama Jacke (ältere Kinder) - Tattoo

ACG

Phantazama Jacke (ältere Kinder)

129,99 €
Tattoo
Schwarz
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Diese Kapuzenjacke bietet leichten, wasserdichten Schutz bei nassem Wetter. Sie besteht aus strapazierfähigem, gewebtem Funktionsmaterial, das sich geschmeidig anfühlt, und verfügt über Reißverschlusstaschen, in denen kleine Gegenstände wie Schlüssel, Bargeld oder Smartphone sicher verstaut werden können. Dank des faltbaren Designs lässt sie sich klein zusammenfalten und einfach mitnehmen.


  • Gezeigte Farbe: Tattoo
  • Style: IZ7617-502

ACG

129,99 €

Diese Kapuzenjacke bietet leichten, wasserdichten Schutz bei nassem Wetter. Sie besteht aus strapazierfähigem, gewebtem Funktionsmaterial, das sich geschmeidig anfühlt, und verfügt über Reißverschlusstaschen, in denen kleine Gegenstände wie Schlüssel, Bargeld oder Smartphone sicher verstaut werden können. Dank des faltbaren Designs lässt sie sich klein zusammenfalten und einfach mitnehmen.

Produktinformationen

  • 100 % recycelter Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Tattoo
  • Style: IZ7617-502

Größe und Passform

    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 138 cm
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    129,99 €