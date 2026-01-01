Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke

Nike ACG "Mystery Lights"

399,99 €

Diese Jacke aus GORE-TEX-Material mit Nike Storm-FIT ADV-Technologie schützt dich vor Wind und Wasser. Die dreilagige Konstruktion besteht aus einer wasserdichten Membran, die zwischen einem strapazierfähigen Außenmaterial und einem Innenfutter eingebettet ist.

Inspiriert vom Himmel

Der Big Bend National Park ist ein riesiges Gebiet in der Chihuahuan-Wüste im Westen von Texas. Normalerweise ist der Himmel dort dunkler als im Rest des Landes, wird jedoch hin und wieder von den Marfa-Lichtern aufgehellt – geisterhaften Kugeln, die über der Wüste leuchten. Sie bieten die Inspiration für den Namen der Kollektion.

Verbesserter Schutz

Das wasserdichte GORE-TEX-Material hält dich trocken, damit du dich voll und ganz auf das Abenteuer konzentrieren kannst. Die Nike Storm-Fit ADV-Technologie kombiniert wind- und wasserdichtes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und sorgt so für Tragekomfort bei widrigen Bedingungen. Der wasserdichte Zweiwege-Reißverschluss bietet zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter.

Bereit für den Wintersport

Der integrierte Schneefang und die verlängerten Bündchen mit Klettverschluss an den Handgelenken verhindern, dass Schnee durch die Säume eindringt. Die Reißverschlüsse reichen von den Achseln bis zur Taille und bieten bessere Belüftung und einen Zugriff auf Gegenstände in den Taschen der darunterliegenden Schicht. Die Tasche mit Reißverschluss am Ärmel eignet sich ideal für deinen Skipass.

Ausgerüstet fürs Abenteuer

Die Oversize-Passform bietet viel Platz und ermöglicht so bessere Bewegungsfreiheit und einfaches Kombinieren. Über den elastischen Kordelzug und den verstellbaren Bund kannst du ganz einfach die Passform optimieren. Die Kapuze lässt sich mit einem Knebel hinten über dem Helm anpassen.