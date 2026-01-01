Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Diese Jacke aus GORE-TEX-Material mit Nike Storm-FIT ADV-Technologie schützt dich vor Wind und Wasser. Die dreilagige Konstruktion besteht aus einer wasserdichten Membran, die zwischen einem strapazierfähigen Außenmaterial und einem Innenfutter eingebettet ist.
- Gezeigte Farbe: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Style: HV1131-353
Nike ACG "Mystery Lights"
Diese Jacke aus GORE-TEX-Material mit Nike Storm-FIT ADV-Technologie schützt dich vor Wind und Wasser. Die dreilagige Konstruktion besteht aus einer wasserdichten Membran, die zwischen einem strapazierfähigen Außenmaterial und einem Innenfutter eingebettet ist.
Inspiriert vom Himmel
Der Big Bend National Park ist ein riesiges Gebiet in der Chihuahuan-Wüste im Westen von Texas. Normalerweise ist der Himmel dort dunkler als im Rest des Landes, wird jedoch hin und wieder von den Marfa-Lichtern aufgehellt – geisterhaften Kugeln, die über der Wüste leuchten. Sie bieten die Inspiration für den Namen der Kollektion.
Verbesserter Schutz
Das wasserdichte GORE-TEX-Material hält dich trocken, damit du dich voll und ganz auf das Abenteuer konzentrieren kannst. Die Nike Storm-Fit ADV-Technologie kombiniert wind- und wasserdichtes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und sorgt so für Tragekomfort bei widrigen Bedingungen. Der wasserdichte Zweiwege-Reißverschluss bietet zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter.
Bereit für den Wintersport
Der integrierte Schneefang und die verlängerten Bündchen mit Klettverschluss an den Handgelenken verhindern, dass Schnee durch die Säume eindringt. Die Reißverschlüsse reichen von den Achseln bis zur Taille und bieten bessere Belüftung und einen Zugriff auf Gegenstände in den Taschen der darunterliegenden Schicht. Die Tasche mit Reißverschluss am Ärmel eignet sich ideal für deinen Skipass.
Ausgerüstet fürs Abenteuer
Die Oversize-Passform bietet viel Platz und ermöglicht so bessere Bewegungsfreiheit und einfaches Kombinieren. Über den elastischen Kordelzug und den verstellbaren Bund kannst du ganz einfach die Passform optimieren. Die Kapuze lässt sich mit einem Knebel hinten über dem Helm anpassen.
Weitere Vorteile
- Sie lässt sich an den "Mystery Lights"-Lätzchen befestigen.
- Die Reißverschlusstaschen für die Hände sind mit warmem Trikotfutter ausgestattet.
Produktinformationen
- Interner "Mystery Lights"-Storytelling-Patch
- ACG-Tribiner
- Eingrifftasche innen
- Kapuzen-Schirmmütze
- Aufhängeschlaufe
- Body: 100 % Polyester; Futter: 100 % Polyester Einsatzfutter: 85 % Polyester/15 % Elastan;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Style: HV1131-353
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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