Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake"
ADV Jacke mit Therma-FIT (Herren)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern
Diese ACG Pufferjacke ist voll ausgestattet und wurde für Abenteuer bei kaltem Wetter entworfen. Dank der PrimaLoft®-Isolierung hält sie dich auch bei niedrigen Temperaturen warm. Wenn das Wetter wärmer wird, lässt sich die Jacke für den einfachen Transport in ihrem eigenen Packsack mit Kordelzug verstauen.
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Schwarz
- Style: HV1144-060
Nike ACG "Lunar Lake"
Diese ACG Pufferjacke ist voll ausgestattet und wurde für Abenteuer bei kaltem Wetter entworfen. Dank der PrimaLoft®-Isolierung hält sie dich auch bei niedrigen Temperaturen warm. Wenn das Wetter wärmer wird, lässt sich die Jacke für den einfachen Transport in ihrem eigenen Packsack mit Kordelzug verstauen.
Gib der Kälte Kontra
Die Nike Therma-FIT ADV-Technologie kombiniert wärmeregulierendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Funktionen, die dich bei kaltem Wetter warm halten. Wir haben die PrimaLoft®-Isolierung wegen der leichten, zuverlässigen Wärme verwendet. Es besteht aus winzigen Fasern, die isolierende Lufttaschen bilden, die Wärme speichern und gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen lassen.
Fit für die Natur
Die weite Passform ist am Körper besonders geräumig, damit sich der Mantel einfach überziehen lässt. Die Kombination aus Kapuze und Snood bietet zusätzlichen Schutz rund um Kopf und Gesicht. Mit dem Bungee-System am Bund kannst du die Passform verändern.
Verstaubar und kuschelig
Diese Pufferjacke lässt sich in einem internen Mesh-Packsack verstauen und kann beim Camping als Kissen verwendet werden.
Produktinformationen
- Aufgesticktes, im Dunkeln leuchtendes ACG-Logo
- Im Dunkeln leuchtende UFO-Perle
- ACG-Tribiner
- Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Zweiwege-Reißverschluss
- Body: 100 % Nylon; Futter/Füllung: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Anthracite/Schwarz
- Style: HV1144-060
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 180 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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