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ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren) - Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Lava Loft

Therma-FIT Jacke (Herren)

274,99 €
Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
Safety Orange/Cream II/Cream II/Summit White
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Im Labor erforscht, auf den Trails getestet. Diese Jacke hat die Technologie, die du brauchst, um eisige Kilometer zu bewältigen – daunengefüllte Kammern sorgen für Wärme, die AeroLoft-Perforationen für Atmungsaktivität. Stretcheinsätze sorgen für Bewegungsfreiheit, und verstellbare Details ermöglichen eine individuelle Passform. Du brauchst die Wärme nicht? Sie lässt sich in der Tasche kompakt verstauen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
  • Style: IO9132-010

ACG Lava Loft

274,99 €

Im Labor erforscht, auf den Trails getestet. Diese Jacke hat die Technologie, die du brauchst, um eisige Kilometer zu bewältigen – daunengefüllte Kammern sorgen für Wärme, die AeroLoft-Perforationen für Atmungsaktivität. Stretcheinsätze sorgen für Bewegungsfreiheit, und verstellbare Details ermöglichen eine individuelle Passform. Du brauchst die Wärme nicht? Sie lässt sich in der Tasche kompakt verstauen.

Produktinformationen

  • Futter von Hauptteil und Einsätzen: 100 % Polyester. Einsätze: 80 % Polyester/20 % Elastan; Einsatzfüllung: weiße/graue Entendaunen (mindestens 90 % Daunen)/(APA-Version: 90 % Entendaunen/10 % Federn)
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Standardpassform
  • Lava Loft-Etikett innen
  • Elastische Bindung am Saum
  • Elastischer Kordelzug mit Schnurbremse am Saum
  • Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White
  • Style: IO9132-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Great Jacket

    BillO629782324

    Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.

  • Light, cool-looking jacket.

    Alpharoach

    Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.

  • Cold Runner

    JehielB938614297

    Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.

ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)

ACG Lava Loft

274,99 €

Diese leichte Daunenjacke sorgt bei Trailläufen in der Kälte für kuschelige Wärme.

Entwickelt für

Traillauf

Schutz vor der Kälte

Für kalte Wetterbedingungen

Schutz vor Nässe

Wasserabweisend

Windschutz

Atmungsaktiv

Gewicht

Ca. 280 g (Herrengröße M)

Technische Daten

Technologie

Therma-FIT

Füllung

Daunenfüllung

Nachhaltigkeit

Dieses Produkt besteht aus mindestens 50 % recycelten Polyesterfasern.

Merkmale, die überzeugen

  • Für Abenteuer gemacht

    Ein elastischer Kordelzug am Saum und ein Zwei-Wege-Reißverschluss ermöglichen eine individuelle Passform.

  • Atmungsaktivität, wo du sie brauchst

    Die AeroLoft-Technologie integriert Perforationen zwischen den Kammern, damit Feuchtigkeit in besonders warmen Bereichen entweichen kann.

  • Warm und einfach zu transportieren

    Dir wird warm? Verstau die ca. 280 g leichte Jacke einfach in der Innentasche.

  • Erstklassige Isolierung

    Die 750er Daunenfüllung umschließt warme Lufträume zwischen den Fasern, d. h. die Wärme bleibt drinnen und die Kälte draußen.

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Baptiste Coatantiec

"Bei Läufen in den Bergen, wo die Temperaturen stark schwanken, ist diese Jacke einfach Gold wert."

Baptiste Coatantiec

ACG Athlet, 11. Platz beim 100-Meilen-Rennen des UTMB 2025

Vervollständige den Look

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