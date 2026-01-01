Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern
Diese Jacke in aller Kürze: wärmeregulierend, wasserabweisend und leicht. Um sie zu testen, haben wir sie auf einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas getragen. Kalte Wüstennächte? Kein Problem. Und wenn du die isolierende Wärme nicht benötigst, kannst du die Jacke in der Innentasche zusammenfalten und verstauen.
- Gezeigte Farbe: College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White
- Style: II0917-009
ACG Lava Flow
Diese Jacke in aller Kürze: wärmeregulierend, wasserabweisend und leicht. Um sie zu testen, haben wir sie auf einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas getragen. Kalte Wüstennächte? Kein Problem. Und wenn du die isolierende Wärme nicht benötigst, kannst du die Jacke in der Innentasche zusammenfalten und verstauen.
Produktinformationen
- Aufgestickte Nike ACG- und Nike Swoosh-Logos
- Wasserabweisender Zwei-Wege-Reißverschluss mit Zipper-Garage
- Wasserabweisende Reißverschlusstaschen für die Hände
- Body: 100 % Nylon; Futter/Füllung: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White
- Style: II0917-009
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 180 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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ACG Lava Flow
Mit wärmeregulierender Technologie und einer wasserabweisenden Beschichtung hält dich diese Jacke bei kaltem Wetter angenehm warm.
Entwickelt für
Tägliche Abenteuer
Wasserbeständigkeit
Wasserabweisend
Kälteschutz
Für kühle Wetterbedingungen
Windschutz
Windabweisend
Gewicht
Ca. 660 g (Herrengröße M)
Technische Daten
Technologie
Therma-FIT ADV
Futter
PrimaLoft®
Nachhaltigkeit
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.