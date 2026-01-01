Recyclingmaterialien
ACG High Stakes
Wander-Skort (Damen)
Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Der Skort "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Er ist leicht, elastisch und lässt sich mit dem Reißverschluss verwandeln. Ein breiter, elastischer Bund und integrierte Shorts sorgen für bequemen Tragekomfort, während du schwieriges Gelände bewältigst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Summit White
- Style: IM4296-010
ACG High Stakes
Um den geheimen Aussichtspunkt zu finden, brauchst du zuverlässige Wanderausrüstung. Der Skort "High Stakes" von ACG bewegt sich mit dir und ist den Launen der Natur gewachsen. Er ist leicht, elastisch und lässt sich mit dem Reißverschluss verwandeln. Ein breiter, elastischer Bund und integrierte Shorts sorgen für bequemen Tragekomfort, während du schwieriges Gelände bewältigst.
Produktinformationen
- Aufgesticktes ACG Logo am linken Saum
- Body: 72 % Nylon, 28 % Elastan; Einsätze: 80 % Polyester / 20 % Elastan; Mesh: 82 % Polyester / 18 % Elastan Leggings: 83 % Polyester / 17 % Elastan; Taillenfutter: 80 % Polyester / 20 % Elastan; Zwickelfutter: 83 % Polyester / 17 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Summit White
- Style: IM4296-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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